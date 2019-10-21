Александр Овечкин: «Хотел бы сыграть в Москве за «Вашингтон». Без разницы против кого»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что мечтает сыграть за свою нынешнюю команду в столице России.

— Игорь Ларионов заявил, что работает над возможностью организации матча «Вашингтона» в России. Если бы это произошло, где хотели бы сыграть — в Москве?

— Конечно, в Москве. Без разницы, против кого. Я думаю, что ажиотаж будет большой. Все от этого только выиграют.

— Теперь в «Вашингтоне» выступает российский вратарь Илья Самсонов, если в основу поднимут защитника Александра Алексеева, то будет не хватать форварда, чтобы создать Русскую шестерку.

— А у нас есть еще один нападающий?

— Если бы он был, хотели бы сыграть в такой?

— Если бы да кабы. Опять же, посмотрим, что будет. У нас замечательно работают наши фарм-клубы и очень хорошо работают с молодыми игроками, поэтому Алексееву нужно немножко терпения, и у него все будет хорошо. Александр очень перспективный игрок и большой талант, поэтому не нужно никуда торопиться.

Полностью интервью с Александром Овечкиным читайте здесь