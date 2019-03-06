31 сэйв Георгиева не спас "Рейнджерс" от поражения

"Даллас" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил защитник Йон Клингберг. Команда из Нью-Йорка потерпела пятое поражение кряду.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 из 32 бросков по своим воротам, а российский голкипер "Старз" Антон Худобин провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Рейнджерс" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Клингберг - 9 (Хейсканен), 21:16 - 1:0.

Вратари: Бишоп - Георгиев (59:25 - 59:58).

Штраф: 12 - 37.

Броски: 32 (11+10+11) - 28 (11+9+8).

Наши: Ничушкин (14.14/0/0) - Бучневич (16.36/2/-1), Наместников (17.20/2/0).

6 марта. Даллас. American Airlines Center.