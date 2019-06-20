Владелец кондитерской фабрики мечтает сыграть с Путиным в хоккей

Владелец пензенской кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков на Прямой линии с Владимиром Путиным выразил надежду, что им удастся встретится на ледовой площадке. Путин принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги, в последней игре он отметился 8 заброшенными шайбами.

- У нас сильно развита хоккейная школа, мы выпустили много национальных игроков. Вы играете в хоккей в Сочи, губернатор у нас тоже играет в хоккей, и у меня есть мечта сыграть с вами на одной площадке в городе Пенза, - сказал Кузяков во время Прямой линии.