Хоккей
Новости
ЧМ по хоккею 2021 КХЛ НХЛ МЧМ по хоккею 2021 Еврохоккейтур
ВХЛ
МХЛ
Олимпиада
Результаты
Кубок мира
Кубок Первого канала
Юниорская сборная
Женский хоккей
Новости   //    Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в товарищеском матче

15:17
Теги:

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в товарищеском матче.

В предыдущей встрече динамовцы уступили в основное время 2:5 и безответно пропустили дважды в овертайме и дважды по буллитам.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо М» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Галиев — 1 (бол., Войнов, Тринеев), 18:35 — 1:0. Косов — 1 (Грицюк), 22:35 — 1:1. Ефремов — 1, 23:29 — 2:1. Линдберг — 1, 26:54 — 3:1. Миронов — 1, 28:01 — 4:1. Игумнов — 1, 29:52 — 5:1.

Вратари: Бочаров — Дубровский.

19 августа. Москва. «ВТБ Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: какие загадки хранит убийство девочки в Тюмени
Православные верующие отмечают Яблочный Спас
Спустя 20 лет задержаны насильники, убившие девушку в Москве
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд