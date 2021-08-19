Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в товарищеском матче.

В предыдущей встрече динамовцы уступили в основное время 2:5 и безответно пропустили дважды в овертайме и дважды по буллитам.

Хоккей

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«Динамо М» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Галиев — 1 (бол., Войнов, Тринеев), 18:35 — 1:0. Косов — 1 (Грицюк), 22:35 — 1:1. Ефремов — 1, 23:29 — 2:1. Линдберг — 1, 26:54 — 3:1. Миронов — 1, 28:01 — 4:1. Игумнов — 1, 29:52 — 5:1.

Вратари: Бочаров — Дубровский.

19 августа. Москва. «ВТБ Арена».