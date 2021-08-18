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Стась: «Сборная Белоруссии приложит все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду»

13:55
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Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал тот факт, что он является единственным хоккеистом в текущем составе сборной Белоруссии, который сыграл на Олимпийских играх.

«Насколько значимым воспоминанием является тот опыт в Ванкувере? Это незабываемые эмоции. Так еще получилось, что мы прошлись по стадиону на открытии Олимпиады. Это на всю жизнь. Такого уровня мероприятия, конечно, откладываются в памяти очень надолго. Еще зрители тогда были.

Что касается того, что будет в Пекине, то мы приложим все усилия. Командные и не только... Сделаем все, что сможем. Реально хочется попасть туда», — цитирует Стася официальный сайт ФХБ.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Дополнительная информация:

https://www.hockey.by/news/video/news150593.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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