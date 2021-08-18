Стась: «Сборная Белоруссии приложит все усилия, чтобы попасть на Олимпиаду»

Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал тот факт, что он является единственным хоккеистом в текущем составе сборной Белоруссии, который сыграл на Олимпийских играх.

«Насколько значимым воспоминанием является тот опыт в Ванкувере? Это незабываемые эмоции. Так еще получилось, что мы прошлись по стадиону на открытии Олимпиады. Это на всю жизнь. Такого уровня мероприятия, конечно, откладываются в памяти очень надолго. Еще зрители тогда были.

Что касается того, что будет в Пекине, то мы приложим все усилия. Командные и не только... Сделаем все, что сможем. Реально хочется попасть туда», — цитирует Стася официальный сайт ФХБ.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.