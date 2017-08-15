Как стало известно СЭ, защитник Алексей Марченко подпишет контракт с ЦСКА сроком на 3 года. Напомним, что 25-летний хоккеист является воспитанником армейцев и выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего уехал в НХЛ.

Сегодня агент хоккеиста Дэн Мильштэйн объявил, что игрок принял решение вернуться в Россию.

Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста был "Торонто", за который он набрал 2 (1+1) очка в 11 встречах. Ранее он с 2013 года выступал за "Детройт". Всего в НХЛ на его счету 21 (4+17) очко в 121 встрече, в АХЛ он провел 104 игры и набрал 38 (6+32) очков.