«Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту»
19:18
«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» (2:3). Победная шайба на счету форварда Брукса Мэйсека.
Команда из Нижнекамска потерпела пятое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Митякин — 1 (Д. Попов), 12:20 — 1:0. Спунер — 6 (бол.), 35:53 — 1:1. Кузнецов — 2 (Хрипунов), 36:26 — 1:2. Мэйсек — 8 (Блэкер), 46:35 — 1:3. Е.А. Попов — 4 (Сидоров), 52:54 — 2:3.
Вратари: Озолин (59:08) — Галкин.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 29 (8+6+15) — 33 (10+13+10).
Судьи: Гофман, Наумов.
9 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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