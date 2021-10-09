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«Адмирал» расстанется с защитником Меньшиковым и подпишет форварда Заседу

14:58
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Как стало известно «СЭ», защитник Виталий Меньшиков в ближайшее время покинет «Адмирал». В пяти матчах нынешнего сезона на его счету 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2».

Клуб из Владивостока также подпишет контракт с нападающим Матвеем Заседой, который недавно расторг соглашение с «Амуром».

В шести матчах регулярного чемпионата за хабаровчан 22-летний форвард не набрал очков при показателе полезности «-1».

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Артур Хайруллин все материалы автора
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