«Адмирал» расстанется с защитником Меньшиковым и подпишет форварда Заседу

Как стало известно «СЭ», защитник Виталий Меньшиков в ближайшее время покинет «Адмирал». В пяти матчах нынешнего сезона на его счету 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2».

Клуб из Владивостока также подпишет контракт с нападающим Матвеем Заседой, который недавно расторг соглашение с «Амуром».

В шести матчах регулярного чемпионата за хабаровчан 22-летний форвард не набрал очков при показателе полезности «-1».