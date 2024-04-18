Где продолжит карьеру Шипачев, лучший бомбардир плей-офф остается в «Автомобилисте». Инсайды «СЭ»

Еженедельная рубрика отдела хоккея.

Судьба Шипачева станет известна в день рождения Ленина

Запутанная ситуация вокруг Вадима Шипачева, у которого еще год действует контракт с «Ак Барсом». Вдруг выяснилось, что в недрах клуба думают о досрочном расторжении договора. Сам Вадим, говорят, очень удивлен появлением этих новостей. Во-первых, он не понимает, какие к нему претензии по сезону. Во-вторых, почему на нем сразу ставят крест до знакомства с новым тренером.

Самое интересное, что ни игроку, ни его представителю не сообщали о намерении клуба, лишь в последнее время намекнули, что все решится на встрече с главным тренером 22 или 23 апреля. Но расстаться безболезненно для «Ак Барса» с Шипачевым не получится. У хоккеиста полный запрет на обмен, даже на драфт отказов не выставить. А казанцы не любят платить компенсации. Кроме того, совсем непонятно, кто займет место первого или второго центра в клубе, который планирует побеждать. Расчет на легионеров кажется немного авантюрным.

Анатолий Голышев. Фото Global Look Press

Голышев, Светлаков и другие

Лучший бомбардир нынешнего Кубка Гагарина (18 очков в 16 матчах) Анатолий Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение будет носить долгосрочный характер. Договоренности стороны достигли еще по ходу плей-офф, поэтому следует признать, что менеджмент клуба сработал здорово.

Нападающий после окончания сезона мог стать неограниченно свободным агентом и 1 мая выйти на рынок. К его решению можно отнестись по-разному. К игроку, находящемуся на своем пике, наверняка был бы интерес от статусных клубов с кубковыми амбициями. Но «Автомобилист» сам вырос за этот сезон. Какой смысл искать добра от добра и уходить с места, где тебя все устраивает?

Андрей Светлаков — один из самых лакомых лотов на рынке с дефицитной позицией, приличным опытом и титулами в своем резюме. Его бы не отказался видеть у себя в составе любой клуб КХЛ. Все упирается в вопрос цены. Игрок впервые получил возможность выбирать и хочет обеспечить себе максимально выгодные условия. В ЦСКА посчитали платить ему 70 миллионов в год нецелесообразным. Эти цифры не отпугивают других менеджеров. Сам Светлаков не готов срываться далеко от Москвы. Для него география тоже имеет значение. Основной претендент на форварда — «Ак Барс», но пока у казанцев перебор центральных нападающих, и до тех пор, пока этот вопрос не решен, шансы «Трактора» не стоит недооценивать.

Защитник Виктор Антипин перезагрузил карьеру, выдав после перехода из «Салавата Юлаева» неплохой сезон в Челябинске. В «Тракторе» он вряд ли останется, поэтому быстро поползли слухи о его возможном переходе в ЦСКА, где главным тренером будет работать прекрасно знакомый ему по «Металлургу» Илья Воробьев. По нашей информации, этот вариант далек от реальности. Но сам защитник при наличии достойных предложений предпочел бы выступать в столичном регионе.

Андрей Мартемьянов. Фото Global Look Press

От Мартемьянова бегут ассистенты

Тем временем главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов теряет двух сильных помощников. По нашей информации, тренерский штаб хабаровчан покинут старший тренер Евгений Шалдыбин и тренер вратарей Алексей Жигарев.

Шалдыбин долгое время казался плоть от плоти человеком Мартемьянова. Впервые он пересекся с эксцентричным коучем в тренерском штабе Мисхата Фахрутдинова в «Амуре» образца сезона-2016/17. С тех пор они почти неизменно работали вместе. Исключением стал лишь сезон-2020/21, когда уроженец Новосибирска после отставки Мартемьянова остался помогать канадцу Биллу Питерсу в «Автомобилисте». И если сначала он начинал свой путь с должности тренера по ОФП, то со временем всерьез расширил свой функционал, став успешно отвечать за работу с защитниками и меньшинство. Пару лет назад экс-босс «Сибири» Кирилл Фастовский даже называл Шалдыбина скрытым MVP новосибирской команды. Однако после удачного минувшего сезона в Хабаровске он решил не оставаться на Дальнем Востоке и принял предложение «Сочи», где станет ассистентом Сергея Зубова.

А вот выходец из системы ЦСКА и один из самых перспективных тренеров вратарей страны Жигарев покидает «Амур» после своего дебютного сезона в КХЛ. Именно с приходом 36-летнего специалиста связывают перезагрузку Игоря Бобкова, который выдал сильную регулярку и помог хабаровчанам попасть в плей-офф. Собственно, одним из требований голкипера при обсуждении нового контракта с дальневосточниками было продление соглашения с молодым тренером.

В итоге Бобков остался в «Амуре», и клуб предложил 36-летнему москвичу продолжить работу в штабе Мартемьянова. Вот только пока Вадим Покатило и Роман Крамарь общались со своим первым номером, Жигарев принял предложение от «Авангарда», где совсем скоро займет место ушедшего на повышение Сергея Звягина.