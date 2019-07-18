Погибшую в Польше российскую гандболистку Королеву похоронили на Кубани

Российскую гандболистку Екатерину Королеву, погибшую в Польше в возрасте 20 лет, похоронили в родном селе Киевское на Кубани.

Королева, выступавшая в составе женской сборной России по пляжному гандболу, погибла в Польше 7 июля. Трагедия произошла после завершения европейского первенства в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула во время купания в водоеме, рядом с которыми располагались игровые корты.

– Внучку похоронили сегодня в селе Киевское в Крымском районе (Краснодарского края), администрация оказала помощь, – приводит ТАСС слова дедушки девушки Валерия Королева. – На церемонии прощания присутствовали представители тренерского штаба команды из Ставрополья, тренеры сборной России по пляжному гандболу.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.