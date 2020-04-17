Игропуло может завершить карьеру в ближайшее время

Российский гандболист Константин Игропуло, выступающий за польскую «Вислу» не исключает, что нынешний сезон может стать для него последним.

— Хочется верить в лучшее, но завершение карьеры — действительно один из вариантов, — цитирует ТАСС Игропуло. — Если врачи увидят риск для здоровья, то придется завершить карьеру. Опять же, если бы сейчас не было ограничений, я бы уже проконсультировался с врачами и принял решение.

Игропуло — победитель Лиги чемпионов, чемпион России, Испании, Греции, и обладатель Кубка Германии.