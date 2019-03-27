Горпишин перешел в "Вардар"

Линейный сборной России по гандболу Сергей Горпишин покинул немецкий "Эрланген" и перешел в македонский "Вардар", сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Горпишин будет выступать за "Вардар" со следующего сезона. Контракт рассчитан на два года.

– Предложение от "Вардара" я получил после чемпионата мира. Могу честно признаться, я этого не ожидал, был не готов к такому повороту событий. Благодарен, что такой большой клуб обратил на меня внимание. Когда узнал, что "Вардар" приглашает, испытал только радостные эмоции.

Переход в "Вардар" – это шанс. Я много хорошего слышал о команде, игроках. Конечно, я всю жизнь провел в Германии, здесь начал развиваться как гандболист. Но когда приглашает такой большой клуб, недавний победитель Лиги чемпионов, то необходимо приложить все усилия, чтобы воспользоваться шансом.

Предполагаю, что будет сложно. Но в то же время рад своему дальнейшему развитию, знаю, что со мной будут работать отличные специалисты. В последние два года в моей жизни произошло очень много событий, – приводит слова Горпишина пресс-служба ФГР.

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