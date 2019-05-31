"Чеховские Медведи" установили рекорд России

"Чеховские Медведи" обыграли "Спартак" в третьем матче финальной серии чемпионата России (27:23) и в 18-й раз подряд стали обладателями золотых медалей.
С момента переезда в Чехов команда Владимира Максимова не проиграла ни одного чемпионата страны. Если же прибавить к победам "Медведей" два золота их предшественника ЦСКА-Спортакадемклуба получится, что клуб не знает поражений с 1999 года, когда на высшую ступень пьедестала поднялся волгоградский "Каустик".
Самые продолжительные победные серии в чемпионатах России по игровым командным видам спорта
|
Команда
|
Вид спорта
|
Титулы
|
Годы
|
Чеховские Медведи
|
гандбол, мужчины
|
18
|
2002-н.в.
|
КИНЕФ-Сургутнефтегаз Кириши
|
водное поло, женщины
|
17
|
2003-н.в.
|
ЦСКА
|
баскетбол, мужчины
|
16*
|
2003-н.в.**
|
Уралочка Екатеринбург
|
волейбол, женщины
|
13***
|
1992-2005
|
УГМК Екатеринбург
|
баскетбол, женщины
|
11
|
2009-н.в.
|
Дина Москва
|
мини-футбол, мужчины
|
8
|
1993-2000
|
Спартак Волгоград
|
водное поло, мужчины
|
7
|
2010-2017
|
ЦСКА
|
баскетбол, женщины
|
6
|
1992-1997
|
Спартак Москва
|
футбол, мужчины
|
6
|
1996-2001
|
Рокада/Локомотив Волгоград
|
мини-футбол, женщины
|
6
|
1998-2003
|
Динамо Москва
|
мини-футбол, мужчины
|
6
|
2003-2008
* Последние три сезона – в рамках Единой лиги ВТБ.
** Чемпионат продолжается.
*** Серия началась с распадом Советского Союза, перед этим "Уралочка" выиграла еще шесть чемпионатов СССР подряд.