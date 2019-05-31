"Чеховские Медведи" установили рекорд России

"Чеховские Медведи" обыграли "Спартак" в третьем матче финальной серии чемпионата России (27:23) и в 18-й раз подряд стали обладателями золотых медалей.

С момента переезда в Чехов команда Владимира Максимова не проиграла ни одного чемпионата страны. Если же прибавить к победам "Медведей" два золота их предшественника ЦСКА-Спортакадемклуба получится, что клуб не знает поражений с 1999 года, когда на высшую ступень пьедестала поднялся волгоградский "Каустик".

Самые продолжительные победные серии в чемпионатах России по игровым командным видам спорта

Команда Вид спорта Титулы Годы Чеховские Медведи гандбол, мужчины 18 2002-н.в. КИНЕФ-Сургутнефтегаз Кириши водное поло, женщины 17 2003-н.в. ЦСКА баскетбол, мужчины 16* 2003-н.в.** Уралочка Екатеринбург волейбол, женщины 13*** 1992-2005 УГМК Екатеринбург баскетбол, женщины 11 2009-н.в. Дина Москва мини-футбол, мужчины 8 1993-2000 Спартак Волгоград водное поло, мужчины 7 2010-2017 ЦСКА баскетбол, женщины 6 1992-1997 Спартак Москва футбол, мужчины 6 1996-2001 Рокада/Локомотив Волгоград мини-футбол, женщины 6 1998-2003 Динамо Москва мини-футбол, мужчины 6 2003-2008

​* Последние три сезона – в рамках Единой лиги ВТБ.

** Чемпионат продолжается.

​*** Серия началась с распадом Советского Союза, перед этим "Уралочка" выиграла еще шесть чемпионатов СССР подряд.