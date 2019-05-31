21:17 | Гандбол

"Чеховские Медведи" установили рекорд России

0
Обсудить

"Чеховские Медведи" обыграли "Спартак" в третьем матче финальной серии чемпионата России (27:23) и в 18-й раз подряд стали обладателями золотых медалей.

С момента переезда в Чехов команда Владимира Максимова не проиграла ни одного чемпионата страны. Если же прибавить к победам "Медведей" два золота их предшественника ЦСКА-Спортакадемклуба получится, что клуб не знает поражений с 1999 года, когда на высшую ступень пьедестала поднялся волгоградский "Каустик".

Самые продолжительные победные серии в чемпионатах России по игровым командным видам спорта

Команда

Вид спорта

Титулы

Годы

Чеховские Медведи

гандбол, мужчины

18

2002-н.в.

КИНЕФ-Сургутнефтегаз Кириши

водное поло, женщины

17

2003-н.в.

ЦСКА

баскетбол, мужчины

16*

2003-н.в.**

Уралочка Екатеринбург

волейбол, женщины

13***

1992-2005

УГМК Екатеринбург

баскетбол, женщины

11

2009-н.в.

Дина Москва

мини-футбол, мужчины

8

1993-2000

Спартак Волгоград

водное поло, мужчины

7

2010-2017

ЦСКА

баскетбол, женщины

6

1992-1997

Спартак Москва

футбол, мужчины

6

1996-2001

Рокада/Локомотив Волгоград

мини-футбол, женщины

6

1998-2003

Динамо Москва

мини-футбол, мужчины

6

2003-2008

​* Последние три сезона – в рамках Единой лиги ВТБ.
** Чемпионат продолжается.
​*** Серия началась с распадом Советского Союза, перед этим "Уралочка" выиграла еще шесть чемпионатов СССР подряд.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ