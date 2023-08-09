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Сегодня, 19:10

Команда Old G. стала победителем футбольного квиза от «СЭ»

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Команда Old G.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

7 августа в Москве состоялся первый в этом сезоне квиз от «Спорт-Экспресса» «Знаешь ли ты?». Интеллектуальная викторина, которая проводилась в баре «Золотая вобла», на этот раз собрала 17 команд. Все они преодолели шесть раундов с заданиями разного уровня сложности.

Победителем стал коллектив под названием Old G., который набрал 113 баллов и всего на одно очко опередил команду с говорящим названием Neverkusen. Замкнули тройку призеров участники под ником-отсылкой к MLS — Major League, Suck it. В их активе оказалось 108 очков.

Следующий квиз — в сентябре. Не пропусти анонс и прими участие в увлекательной игре!

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

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