На Играх будущего в Казани не будет тестирования на допинг

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Михаил Леонов заявил журналистам, что на соревнованиях в формате фиджитал Игры будущего не будут проводиться допинг-тестирования.

«Мы находимся в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Они приезжали к нам, проводил консультации. Их представители будут на Играх. Однако допинг-тестирование как такового на соревнованиях не будет. Цель присутствия РУСАДА на Играх будущего информационная и агитационная — агентство будет консультировать спортсменов. Рассказывать спортсменам о вреде допинга, побочных эффектах, отвечать на возникающие вопросы», — сказал Леонов.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Мультиспортивный турнир пройдет в формате фиджитал, где сочетаются соревнования в физическом спорте и киберспорте.