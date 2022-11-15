Донская «Чайка» выиграла Юношескую футбольную лигу в зоне «Юг»

За весь турнир команда не проиграла ни разу.

Завершилось первенство Юношеской футбольной лиги в зоне «Юг». Первыми победителями соревнований стали воспитанники 2007 года рождения Академии футбольного клуба «Чайка», представляющие Ростовскую область.

«Чайка» стала единственной командой, которая прошла всю турнирную дистанцию без поражений. Неудивительно, что первое место донской коллектив завоевал досрочно. Отрыв от ближайшего преследователя составил девять очков. В 22 сыгранных матчах юные футболисты из Ростовской области одержали 17 побед и пять раз сыграли вничью. Кроме того, забили больше всех мячей в ворота соперников — 72. Дончанин Матвей Тороп получил приз «Лучший бомбардир ЮФЛ Юг». В дебютном сезоне на его счету 23 гола в 21 матче.

— Пройти весь турнир без поражений — это было здорово! В десять раз лучше, чем предыдущая наша значимая победа. Эти ощущения на всю жизнь, я их запомню до конца, — поделился впечатлениями капитан «Чайки» — 2007 Савелий Ковтун.

Торжественная церемония награждения прошла в минувшее воскресенье на стадионе им. И. П. Чайка в селе Песчанокопском, где принимает своих соперников команда из Ростовской области. Перед ней состоялся заключительный домашний матч с «Динамо» им. Л. И. Яшина из Махачкалы. Первый тайм завершился со счетом 3:0. Голами отметились Никита Стрельцов, Артем Скалиух и Ратмир Боташев. После перерыва гости один мяч отыграли. Итог — 3:1 в пользу «Чайки».

На матч закрытия сезона в ЮФЛ Юг прибыли амбассадоры Российского футбольного союза Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Экс-игроки сборной России и двукратные чемпионы страны в составе московского «Локомотива» приняли участие в работе предматчевой студии и церемонии награждения юных чемпионов.

— В Ростовской области футбол является самым популярным видом спорта, им занимаются почти 140 тысяч жителей региона. Отрадно, что наши юные спортсмены добиваются весомых успехов, демонстрируя профессионализм, отличную физическую форму, стратегическое планирование и отличную командную работу, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

То, что победу в турнире лучших молодежных коллективов юга России одержали ребята из Ростовской области, является вкладом в развитие и популяризацию спорта на территории региона, считают организаторы турнира.

— Юношеская футбольная лига создавалась для того, чтобы готовить качественный кадровый резерв для наших профессиональных клубов и сборной страны. Футболисты на протяжении всего сезона демонстрировали яркую и зрелищную атакующую игру. За 176 матчей они подарили болельщикам 640 забитых мячей. Четверо игроков уже подписали свои первые профессиональные контракты. Двое игроков перешли в федеральный ЮФЛ. Игроки нашей лиги выступили на четырёх тренировочных сборах главной команды страны. Это значит, что поставленные перед лигой задачи успешно выполняются, — отметил руководитель ЮФЛ Юг Сергей Бадальянц.

Напомним, что Юношеская футбольная лига была создана Российским футбольным союзом и в 2022 году объединила 167 команд из 63 регионов России в рамках четырех федеральных и шести межрегиональных лиг: Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Центр и Юг.

ЮФЛ стала крупнейшим турниром в мире, проводимым национальной футбольной ассоциацией. Благодаря ЮФЛ регулярную игровую практику на качественно новом уровне получают более пяти тысяч юных футболистов, а лучшие академии регионов имеют возможность соревноваться друг с другом.