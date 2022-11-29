«Как в сказке». Двое друзей были звездами ЮФЛ, а теперь готовы зажечь в основе «Спартака»

Два дебютанта РПЛ давно играют вместе.

23 октября случилось примечательное событие для тех, кто следит за юношеским футболом в России. На 83-й минуте матча «Спартака» и «Химок» в премьер-лиге с передачи Даниила Зорина отличился Павел Мелешин.

С точки зрения обычного болельщика в этом голе, возможно, ничего особого и нет. Все-таки концовка матча, счет к тому моменту во встрече красно-белых с аутсайдером был уже 3:0. Эпизод выглядел так: Зорин хорошо открылся за спину защитникам, ворвался в штрафную и с правого края выкатил мяч в центр, где Мелешин отклеился от защитника и расстрелял ворота. Вот только обоим героям эпизода всего по 18 лет, и это их дебютный сезон во взрослом футболе. А Павел, кстати, кроме гола в той игре успел отдать еще и результативную передачу.

Из стана соперников

Но если Мелешин к тому моменту уже успел сыграть несколько встреч за основу и даже забить за нее в кубковом матче, то для его давнего партнера матч с «Химками» был дебютом в главной команде «Спартака».

— Нашей связке с Зориным, наверное, лет семь, — сказал Мелешин после матча. — Еще вчера мы вместе в академии играли, а сегодня он мне за основу отдает, а я забиваю. Как в сказке.

Из этой связки Павел куда больше знаком болельщикам, да и мы в «СЭ» уже писали про него, рассказывая о матчах Юношеской футбольной лиги. Мелешин — продолжатель спортивной династии. Его отец Алексей четыре раза становился чемпионом России в составе «Спартака», а также поиграл в раменском «Сатурне», петербургском «Динамо», «Москве» и «Торпедо-ЗИЛ». С 2010 года Мелешин-старший работает в структуре клуба тренером на разных уровнях.

А его сын прошел все ступени в академии красно-белых и дорос до основного состава. О Зорине широкая публика знает куда меньше, хотя и его отец был профессиональным футболистом. Впрочем, не такого уровня, как Мелешин-старший, — Алексей Дураков тоже был полузащитником, но большую часть карьеры провел в подмосковных клубах уровня второй лиги. Вершиной его карьеры стали серебряные медали чемпионата Латвии в составе «Вентспилса».

— Когда я был маленький, папа играл в щелковском «Спартаке», — вспоминал недавно Зорин в интервью одному из фанатских ресурсов. — Часто бывал на его матчах и влюбился в футбол. С трех лет мы начали выходить во двор и пинать мяч. В пятилетнем возрасте родители отвели меня в школу ЦСКА.

Даниил по решению папы с мамой начал свой путь в футболе в стане принципиальных соперников красно-белых. И уже оттуда потом переходил в спартаковскую академию, причем выбор делал сознательно. Мелешин, кстати, к тому моменту уже играл в команде 2004 года рождения.

Даниил Зорин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— В ЦСКА я отыграл пять лет, после чего понял, что мне больше подходит спартаковский стиль, — вспоминает Зорин. — С 2014 года я в «Спартаке», мне здесь все нравится, продолжаю прогрессировать.

Еще один интересный штрих к портрету молодого игрока — он не просто не бросил обычную школу, в которой учился, а сумел совмещать уроки с тренировками. В итоге Зорин выпустился из школы с золотой медалью. Как вспоминает он сам, учителя часто шли ему навстречу, но все свои пропуски он в обязательном порядке отрабатывал.

Путь наверх

Когда Зорин стал попадать в заявку «Спартака» на матчи, колумнист «СЭ» Илья Казаков дал ему такую характеристику в своем телеграм-канале: «Подмосковный парень. Окончил школу с золотой медалью, сам поступил в институт. Голова-компьютер, взрывная скорость. Абаскаль его аккуратно подводит под основной состав. Говорят — будет звезда».

Сам Даниил не скрывал эмоций после первой, да еще и такой удачной игры в основном составе.

— Дебют, голевая передача — этот день я запомню на всю жизнь, — сказал он журналистам. — Мечта детства исполнилась. Передача на Мелешина? Мы друзья с ним. Год назад в ЮФЛ играли, а сегодня на большом стадионе сыграли за «Спартак» в премьер-лиге.

Да, в Юношеской футбольной лиге дуэт Мелешина и Зорина заявил о себе в сезоне-2020/21. Тогда в ЮФЛ-2 доминировал петербургский «Зенит», а «Спартак» до последних туров боролся за медали с «Краснодаром» и «Мастер-Сатурном», но остался четвертым. Хотя это не испортило впечатления от игры Павла и Даниила. Первый за 18 матчей забил 21 гол и отдал шесть результативных передач, а второй к 13 забитым мячам прибавил восемь голевых пасов. Кстати, оба они в том сезоне успели дебютировать в ЮФЛ-1, причем результативно.

В сезоне-2021/22 в ЮФЛ-1 было по-настоящему жарко. От подавляющего превосходства «Зенита» не осталось и следа, на чемпионство всерьез могли претендовать с полдесятка команд. Одним из претендентов был «Спартак». Мелешин настрелял 28 голов в 25 играх, добавив шесть передач, Зорин всего за 16 встреч 10 раз ассистировал партнерам и сам забил девять мячей. Ничего удивительного, что один стал лучшим бомбардиром турнира, а второй — лучшим распасовщиком.

Павел Мелешин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Спартаковцы в том первенстве забили больше всех команд, а пропустили меньше всех, но так и не стали чемпионами. Сумасшедшая интрига, закрутившаяся на финише, закончилась тем, что за тур до конца «Спартак» со счетом 1:3 проиграл сверстникам из «Чертаново» и пропустил вперед «Краснодар». «Приятно, что отметили мою игру на протяжении сезона, но без титула эта статуэтка ничего не значит», — отметил Зорин, получив трофей как лучший ассистент ЮФЛ-1. В то же время выступления в юношеской лиге он считает отличным опытом на пути во взрослый футбол.

Обидная неудача, конечно, не остановила парней. Они перешли в молодежную команду и зажигают уже там. На счету Мелешина восемь голов в девяти матчах, в том числе хет-трик в дерби с ЦСКА. Зорин же положил дубль «Оренбургу».

— Следующая цель — закрепиться в составе, — считает Мелешин. — Последние три года в молодежке и академии я всегда играл. Хочется выходить на поле. Не всегда получается, но надо стараться и продолжать работать, тогда все будет получаться.

Пока Павел выходит в основе чаще Даниила — он провел шесть матчей в РПЛ и четыре в Кубке России, отличившись в общей сложности трижды. У Зорина же после того самого дебюта набралось три выхода на поле (один в РПЛ и два в Кубке, включая скандальный матч с «Зенитом» — там молодой игрок вышел на замену в добавленное время). Судя по словам главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, у Даниила еще будут свои шансы.

— Позиция Зорина — особенная, на ней необходим опыт, — считает испанский специалист. — Получать его можно только в играх. Невозможно научиться этому, работая только на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.