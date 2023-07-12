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Сегодня, 19:02

Младшие женские сборные России проведут сборы в Казани

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Молодежная женская сборная России U-19 и юниорские команды U-17, U-16, U-15 примут участие в селекционном сборе в столице Татарстана, сообщается на официальном сайте ЮФЛ.

Девушки проведут сбор перед стартом турнира развития УЕФА. Соревнования пройдут в сентябре в Сербии.

Все женские команды сыграют товарищеские матчи. Молодежка проведет две встречи с «Рубином» из Суперлиги.

Расписание матчей (время начала — мск):

12 июля. 17.00. Россия U-19 — «Рубин» (Суперлига)

13 июля. 17.00. Россия U-16 — «Рубин» (ЮФЛ-девушки)

13 июля. 11.00. Россия U-15 — Россия U-17

15 июля. 11.00. Россия U-19 — «Рубин» (Суперлига)

15 июля. 14.00. Россия U-15 — Россия U-16

15 июля. 14.00. Россия U-16 — Россия U-15

17 июля. 11.00. Россия U-17 — Россия U-16

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1097991
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