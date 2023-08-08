Четверо выпускников ЮФЛ вошли в список 33 лучших футболистов сезона-2022/23

Четверо футболистов, имеющих опыт выступления в ЮФЛ, попали в список 33 лучших футболистов сезона-2022/23, который опубликовал РФС.

Сергей Волков из «Краснодара» стал третьим на позиции правого защитника, Сергей Пиняев из «Локомотива» стал третьим среди лучших правых полузащитников, Руслан Литвинов («Спартак») расположился на втором месте среди правых центральных полузащитников, а Константин Тюкавин («Динамо») стал вторым среди левых нападающих.

Кроме того, Сергей Пиняев был признан лучшим молодым игроком России. В сезоне-2019/2020 он провел девять матчей в ЮФЛ-1, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.