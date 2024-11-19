«За гранью пародии». В иностранных соцсетях осуждают недопуск России к отбору ЧМ-2026

Многие критикуют УЕФА и ФИФА.

Стало известно, что сборная России не примет участия в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Информация следует из циркулярного письма УЕФА для президентов и генсеков федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций. Эта новость вызвала негодование не только в России, но и в других странах.

Многие считают решением неправильным

В соцсетях появилось большое количество комментариев, в которых осуждают решение о недопуске сборной России к отборочной кампании. Многим это кажется странным, ведь Израиль, находящийся в состоянии вооруженного конфликта с Палестиной, будет бороться за место в финальном этапе чемпионата мира. При этом последние игры израильтян в Лиге наций сопровождались высоким уровнем опасности из-за конфликтов болельщиков. Также люди критикуют УЕФА, ФИФА и США. Вот некоторые из комментариев в социальной сети X.

PCASOSpodcast: «Это чертова шутка? Израиль буквально устраивает геноцид, а им не только не запрещают, но и позволяют их клубам устраивать беспорядки в Европе. Это за гранью пародии»;

MatiBNB: «Это совершенно несправедливо. Почему бы не отстранить и Израиль?»;

TheeCityzen: «Коррупция в футболе началась, когда УЕФА и ФИФА решили сделать из него политику»;

MAlnajadiagain: «Лол. Ливанская футболистка, ее зовут Селин Хайдер, играющая за сборную Ливана по футболу, была ранена на этой неделе в результате авиаудара израильтян, и мы ничего не слышали об этом от ФИФА. Как обычно»;

IvanAUPeralta: «Футбол никогда не должен был быть связан с политикой»;

C4RL0S_4DR14N: «Если бы речь шла о войнах, Соединенным Штатам следовало бы запретить участвовать во всех чемпионатах мира и всех соревнованиях, которые когда-либо проводились»;

CHuikovvasili: «Израиль совершает геноцид, и никто их не трогает».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Россию поддерживали люди из многих стран — Кувейта, Южной Африки, европейских государств. Кто-то вспомнил, как гостеприимно прошел чемпионат мира 2018 года, кто-то упомянул, что футболисты не могут быть ответственными за действия правительств. Встречались и комментарии тех, кто согласен с отстранением нашей сборной, однако таких оказалось меньшинство.

Что известно о недопуске России

О том, что сборная пропустит отборочную кампанию чемпионата мира 2026 года, стало известно из циркуляра УЕФА. В нем Россия отсутствует в главе о странах с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий, а также в списке государств, чье время отличается от среднеевропейского.

Также об отсутствии России говорит то, что в отборочном турнире запланировано 192 матча, а организовано будет шесть групп по пять команд и шесть по четыре. Согласно этим данным, в кампании будут участвовать 54 сборные, тогда как членами УЕФА являются 55, включая Россию.

Жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2026 пройдет 13 декабря в Цюрихе. Игры начнутся 21 марта следующего года и завершатся в конце ноября. На март 2026-го запланированы стыковые матчи. Сам чемпионат мира состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026-го — на него отберутся 16 европейских сборных. Россия не участвует в официальных соревнованиях с марта 2022 года.