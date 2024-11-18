Сборная России не выступит на ЧМ-2026. Ее не допустили до участия в отборе

Возвращение снова откладывается.

Сборная России не допущена до отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — об этом сообщили сразу несколько источников. И это следует из циркулярного письма УЕФА № 64 от 11 ноября. Наша команда не участвует в официальных соревнованиях уже почти три года.

Что известно об отсутствии России

Первым инсайдом поделился «Матч ТВ». Сообщается, что сборную России не включат в отборочный этап чемпионата мира 2026 года. Жеребьевка отбора пройдет 13 декабря в швейцарском Цюрихе. Один из источников рассказал, что команду все же могут добавить в отбор до старта турнира, однако это крайне маловероятно.

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из-за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира», — приводит слова своего источника «Матч ТВ».

Позже Sport24 подтвердил информацию, сославшись на официальный циркуляр УЕФА. Этот документ рассылают во все федерации. Сообщается, что в отборочном этапе будет 192 матча — это соответствует участию лишь 54 сборных, тогда как членами УЕФА являются 55 ассоциаций.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кроме того, в циркулярном письме УЕФА в главе о странах с зимним климатом и повышенным риском неблагоприятных погодных условий отсутствует упоминание России, которая раньше всегда указывалась. При этом в документе указано, что по итогам жеребьевки в одной группе может оказаться не более двух команд из «зимних» стран. В их число включены: Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Украина (с оговоркой, что на данный момент белорусская и украинская команды выступают на нейтральных полях).

Также России нет среди стран, чье время отличается от среднеевропейского, что обязательно учитывается, когда речь идет о начале матча. Зато указаны Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Белоруссия и Турция.

Когда пройдет отборочный турнир

По итогам жеребьевки будут сформированы шесть групп по пять команд и шесть групп по четыре. Отборочные матчи стартуют 21 марта 2025 года и продлятся до ноября включительно. На ЧМ отправятся 16 европейских сборных, всего в турнире впервые в истории будет участвовать 48 стран. Он пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Уже почти три года Россия играет только товарищеские матчи

Россия не участвует в официальных матчах с марта 2022-го — УЕФА и ФИФА отстранили наши команды на неопределенный срок, из-за чего первая сборная уже пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024. С тех пор она проводит только товарищеские матчи, которые при определении ряда условий учитываются в рейтинге ФИФА.

15 ноября сборная России добилась самой крупной победы в истории — в товарищеском матче разгромила Бруней 11:0. 19 ноября наша команда встретится с Сирией. Последние пять встреч она выиграла с общим счетом 30:0.