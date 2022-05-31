Месси назвал позором, что Италия не попала на чемпионат мира в Катаре

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о сборной Италии перед суперфиналом «Финалиссимы».

Аргентинец назвал позором непопадание итальянцев на чемпионат мира в Катаре.

«Это безумие, что они выиграли Евро, но не попали на чемпионат мира. То, что Италия не сыграет на чемпионате мира, со историей выступления страны в этом турнире, это позор.

У меня есть одноклубники и друзья в сборной Италии, те, кто помогал мне в Париже. Вератти, например. Но (их непопадание на ЧМ. — Прим. «СЭ») это настоящий позор.

Грядущий матч — хороший тест для нас. Италия была бы фаворитом чемпионата мира, если бы сумела попасть на турнир», — цитирует Месси TyC Sports.

Напомним, сборная Италии не выступит на предстоящем чемпионате мира в Катаре, так как команда Роберто Манчини не прошла отбор на турнир.

Матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной, получивший название «Финалиссима», состоится 1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 21.45 мск.