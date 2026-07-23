Аудитория чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 миллиона подписчиков Яндекс Плюса

Чемпионат мира по футболу стал самым популярным спортивным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске». Аудитория турнира, смотревшая матчи в прямом эфире и в записи, превысила 8,7 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». При этом к одной подписке можно подключить дополнительно до трех аккаунтов, и «Кинопоиск» часто смотрят c семьей или друзьями, поэтому фактическая аудитория трансляций в онлайн-кинотеатре больше, чем число подписчиков.

На двоих из всех встреч чемпионата мира, который проходил с 11 июня по 19 июля, «Матч ТВ» и «Кинопоиск» показали в России 104 матча — 69 игр транслировались в прямом эфире федерального канала, а также на каналах «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер», включая матч открытия и финал турнира, а «Кинопоиск» эксклюзивно среди онлайн-платформ показал 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей 3-го тура группового этапа и 11 матчей плей-офф, один полуфинал (Франция — Испания) и игру за 3-е место (Франция — Англия).

Кульминация мирового футбольного первенства стала ключевым событием по аудитории: финал, в котором Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0, на «Кинопоиске» стал самым популярным матчем турнира — за ним следили более 4,5 миллиона подписчиков «Плюса».

Ламин Ямаль (сборная Испании). Фото Global Look Press

Помимо финала в топ-5 матчей на «Кинопоиске» вошли полуфиналы, матч за 3-е место, а также четвертьфинал с участием сборных Франции и Марокко.

Общий топ-10 матчей* чемпионата мира 2026 на «Кинопоиске» выглядит так:

Испания — Аргентина (19 июля, финал) — 4,5 миллиона; Франция — Испания (14 июля, полуфинал) — 3,7 миллиона; Англия — Аргентина (15 июля, полуфинал) — 3,3 миллиона; Франция — Англия (18 июля, матч за 3-е место) — 2,7 миллиона; Франция — Марокко (10 июля, четвертьфинал) — 2,5 миллиона; Португалия — Испания (6 июля, 1/8 финала) — 2,3 миллиона; Аргентина — Египет (7 июля, 1/8 финала) — 2,1 миллиона; Норвегия — Англия (12 июля, четвертьфинал) — 2 миллиона; Испания — Бельгия (10 июля, четвертьфинал) — 2 миллиона; Бразилия — Норвегия (6 июля, 1/8 финала) — 1,8 миллиона.

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», смотревших более 2 минут спортивной трансляции в прямом эфире и в записи. В рейтинге учитываются все матчи чемпионата мира 2026, проходившие с 11 июня по 19 июля.

Артем Потапов, руководитель «Спорта» в Персональных сервисах «Яндекса»: «Чемпионат мира стал для нас знаковым событием, которое подтвердило, что современный болельщик ждет не просто трансляции матчей, а полноценного интерактивного опыта. Мы обеспечили высокое и стабильное качество трансляций и предложили подписчикам «Плюса» дополнительные функции: колокольчик-напоминание о старте матчей, возможность переключения аудиодорожки на интершум, режим просмотра «Инсайты» со статистикой и составами команд в реальном времени, который специально обновили к ЧМ-2026, добавив в него международную статистику. Также смотревшие матч в прямом эфире могли делиться эмоциями и обсуждать события ЧМ с друзьями, которые тоже смотрят игру в онлайн-кинотеатре, — они видели, кто из друзей подключился к трансляции, благодаря live-счетчику, который показывает число болельщиков, следящих за трансляцией именно в эту минуту».

Лионель Месси (сборная Аргентины). Фото Global Look Press

В среднем каждый из подписчиков «Плюса» посмотрел девять матчей за весь период турнира. В аудитории чемпионата мира на «Кинопоиске» примерно поровну мужчин (52 процента) и женщин (48 процентов). Более трети аудитории (31 процент) — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Следующими по численности стали возрастные группы 35-44 лет (24 процента) и 18-24 лет (20 процентов).

Из-за позднего начала матчей около трети аудитории смотрели чемпионат мира в записи или в формате обзоров, а суммарная аудитория обзоров достигла почти 2 миллионов подписчиков «Плюса». Специально для этой аудитории функцию, скрывающую счет (антиспойлер, доступный в настройках профиля), включили для всех по умолчанию.

У болельщиков, смотревших ЧМ-2026 на «Кинопоиске», самой популярной сборной стала Португалия: ее чаще других добавляли в «любимые», чтобы не пропускать матчи, и на главной странице онлайн-кинотеатра появлялись анонсы и обзоры матчей. Среди полуфиналистов наибольшим интересом пользовалась сборная Аргентины. Также заметную поддержку на платформе получили сборные Бразилии, Франции и Германии.

«Спорт» на «Кинопоиске» — раздел онлайн-кинотеатра, в котором подписчики «Яндекс Плюса» могут смотреть трансляции футбола, хоккея, единоборств, баскетбола и других видов спорта. Вместе с трансляциями любителям спорта доступны записи матчей, лучшие моменты, оригинальный шоу-контент «Кинопоиска», клубов и лиг. Ежемесячно спорт на «Кинопоиске» смотрят более 2,4 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса», а в среднем пользователь раздела «Спорт» на «Кинопоиске» смотрит в месяц 5,7 трансляции. «Кинопоиск» является официальным партнером КХЛ, футбольного клуба «Зенит» и РФС.