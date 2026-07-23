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Аудитория чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 миллиона подписчиков Яндекс Плюса

«Кинопоиск».
Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press
Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press
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Чемпионат мира по футболу стал самым популярным спортивным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске». Аудитория турнира, смотревшая матчи в прямом эфире и в записи, превысила 8,7 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». При этом к одной подписке можно подключить дополнительно до трех аккаунтов, и «Кинопоиск» часто смотрят c семьей или друзьями, поэтому фактическая аудитория трансляций в онлайн-кинотеатре больше, чем число подписчиков.

На двоих из всех встреч чемпионата мира, который проходил с 11 июня по 19 июля, «Матч ТВ» и «Кинопоиск» показали в России 104 матча — 69 игр транслировались в прямом эфире федерального канала, а также на каналах «Матч! Футбол 1» и «Матч Премьер», включая матч открытия и финал турнира, а «Кинопоиск» эксклюзивно среди онлайн-платформ показал 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей 3-го тура группового этапа и 11 матчей плей-офф, один полуфинал (Франция — Испания) и игру за 3-е место (Франция — Англия).

Кульминация мирового футбольного первенства стала ключевым событием по аудитории: финал, в котором Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0, на «Кинопоиске» стал самым популярным матчем турнира — за ним следили более 4,5 миллиона подписчиков «Плюса».

Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Помимо финала в топ-5 матчей на «Кинопоиске» вошли полуфиналы, матч за 3-е место, а также четвертьфинал с участием сборных Франции и Марокко.

Общий топ-10 матчей* чемпионата мира 2026 на «Кинопоиске» выглядит так:

  1. Испания — Аргентина (19 июля, финал) — 4,5 миллиона;
  2. Франция — Испания (14 июля, полуфинал) — 3,7 миллиона;
  3. Англия — Аргентина (15 июля, полуфинал) — 3,3 миллиона;
  4. Франция — Англия (18 июля, матч за 3-е место) — 2,7 миллиона;
  5. Франция — Марокко (10 июля, четвертьфинал) — 2,5 миллиона;
  6. Португалия — Испания (6 июля, 1/8 финала) — 2,3 миллиона;
  7. Аргентина — Египет (7 июля, 1/8 финала) — 2,1 миллиона;
  8. Норвегия — Англия (12 июля, четвертьфинал) — 2 миллиона;
  9. Испания — Бельгия (10 июля, четвертьфинал) — 2 миллиона;
  10. Бразилия — Норвегия (6 июля, 1/8 финала) — 1,8 миллиона.

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», смотревших более 2 минут спортивной трансляции в прямом эфире и в записи. В рейтинге учитываются все матчи чемпионата мира 2026, проходившие с 11 июня по 19 июля.

Артем Потапов, руководитель «Спорта» в Персональных сервисах «Яндекса»: «Чемпионат мира стал для нас знаковым событием, которое подтвердило, что современный болельщик ждет не просто трансляции матчей, а полноценного интерактивного опыта. Мы обеспечили высокое и стабильное качество трансляций и предложили подписчикам «Плюса» дополнительные функции: колокольчик-напоминание о старте матчей, возможность переключения аудиодорожки на интершум, режим просмотра «Инсайты» со статистикой и составами команд в реальном времени, который специально обновили к ЧМ-2026, добавив в него международную статистику. Также смотревшие матч в прямом эфире могли делиться эмоциями и обсуждать события ЧМ с друзьями, которые тоже смотрят игру в онлайн-кинотеатре, — они видели, кто из друзей подключился к трансляции, благодаря live-счетчику, который показывает число болельщиков, следящих за трансляцией именно в эту минуту».

Лионель Месси (сборная Аргентины).
Фото Global Look Press

В среднем каждый из подписчиков «Плюса» посмотрел девять матчей за весь период турнира. В аудитории чемпионата мира на «Кинопоиске» примерно поровну мужчин (52 процента) и женщин (48 процентов). Более трети аудитории (31 процент) — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Следующими по численности стали возрастные группы 35-44 лет (24 процента) и 18-24 лет (20 процентов).

Из-за позднего начала матчей около трети аудитории смотрели чемпионат мира в записи или в формате обзоров, а суммарная аудитория обзоров достигла почти 2 миллионов подписчиков «Плюса». Специально для этой аудитории функцию, скрывающую счет (антиспойлер, доступный в настройках профиля), включили для всех по умолчанию.

У болельщиков, смотревших ЧМ-2026 на «Кинопоиске», самой популярной сборной стала Португалия: ее чаще других добавляли в «любимые», чтобы не пропускать матчи, и на главной странице онлайн-кинотеатра появлялись анонсы и обзоры матчей. Среди полуфиналистов наибольшим интересом пользовалась сборная Аргентины. Также заметную поддержку на платформе получили сборные Бразилии, Франции и Германии.

«Спорт» на «Кинопоиске» — раздел онлайн-кинотеатра, в котором подписчики «Яндекс Плюса» могут смотреть трансляции футбола, хоккея, единоборств, баскетбола и других видов спорта. Вместе с трансляциями любителям спорта доступны записи матчей, лучшие моменты, оригинальный шоу-контент «Кинопоиска», клубов и лиг. Ежемесячно спорт на «Кинопоиске» смотрят более 2,4 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса», а в среднем пользователь раздела «Спорт» на «Кинопоиске» смотрит в месяц 5,7 трансляции. «Кинопоиск» является официальным партнером КХЛ, футбольного клуба «Зенит» и РФС.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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