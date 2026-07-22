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Сегодня, 21:31

Президента Аргентинской ассоциации футбола Тапиа задержали при вылете из США после ЧМ-2026

Руслан Минаев
Клаудио Тапиа обнимает Лионеля Скалони.
Фото Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира, сообщает аргентинский телеканал TN.

По информации источника, у руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Согласно судебным документам, Тапиа, казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с главой AFA, должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.

Эпизод произошел на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок, связанных с AFA. Отмечается, что в последние недели также стало актуальным расследование покупки как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде Фарони и его женой. Общая стоимость приобретений превышает 11 миллионов долларов.

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Параллельно Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансов AFA, чтобы установить, могла ли часть денег, которые проходили через банковскую систему США, связанную с этой организацией, привести к преступлениям в области финансового мошенничества.

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