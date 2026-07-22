Президента Аргентинской ассоциации футбола Тапиа задержали при вылете из США после ЧМ-2026

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира, сообщает аргентинский телеканал TN.

По информации источника, у руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Согласно судебным документам, Тапиа, казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с главой AFA, должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.

Эпизод произошел на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок, связанных с AFA. Отмечается, что в последние недели также стало актуальным расследование покупки как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде Фарони и его женой. Общая стоимость приобретений превышает 11 миллионов долларов.

Параллельно Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансов AFA, чтобы установить, могла ли часть денег, которые проходили через банковскую систему США, связанную с этой организацией, привести к преступлениям в области финансового мошенничества.