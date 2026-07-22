Эллиотт Андерсон стал самым подорожавшим игроком после ЧМ-2026, в тройке — Беллингем и Буадди

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков после чемпионата мира-2026.

Рейтинг возглавил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Англии Эллиотт Андерсон. Стоимость игрока выросла на 35 миллионов евро и составила 110 миллионов евро.

В тройку вошли хавбек «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем (160 миллионов евро) и полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Аюб Буадди (80 миллионов евро). Их стоимость выросла на 30 миллионов.

На 20 миллионов выросла стоимость сразу девяти футболистов: норвежца Эрлинга Холанна (220 миллионов), испанца Ламина Ямаля (220 миллионов), француза Килиана Мбаппе (200 миллионов), француза Майкла Олисе (170 миллионов), аргентинца Хулиана Альвареса (120 миллионов), англичанина Моргана Роджерса (110 миллионов), испанца Пау Кубарси (100 миллионов), француза Брэдли Барколя (90 миллионов) и португальца Гонсалу Рамуша (50 миллионов).

В финале ЧМ-2026 сборная Испании победила сборную Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.