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23 июля, 21:00

Брат Возиньи: «Он никогда не употреблял алкоголь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Возинья.
Фото Global Look Press

Брат голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи Дельмиро Насименто в разговоре с «СЭ» рассказал, что его родственник никогда не употреблял алкоголь.

— Яннелис говорил мне, что с каждым годом ваш брат работал еще усерднее, чем раньше. Что помогло ему играть до 40 лет?

— Дисциплина, постоянство, тяжелый труд и здоровый образ жизни.

— Также, по словам бывшего гендиректора АЕЛ, он никогда не видел, чтобы Возинья выпивал крепкие напитки.

— Да, Возинья никогда не употреблял алкоголь.

— Что Возинья значил для Кабо-Верде до чемпионата мира? После матча с Испанией я разговаривал с Кевином Ленини, и он сказал, что Возинья — такая же легенда для вашей страны, как Лев Яшин — для России.

— Возинья был и остается примером и ориентиром для жителей Кабо-Верде. Он уже много лет очень известен в стране и очень любит ее.

Возинья.«Думаю, Возинья выиграл бы сейчас президентские выборы в Кабо-Верде». Интервью родного брата вратаря-легенды

Голкипер Кабо-Верде приобрел огромную популярность после выступления на чемпионате мира. Он попал в символическую сборную турнира. До начала турнира на аккаунт 40-летнего футболиста в соцсети было подписано 56 000 человек. Сейчас у него 29,4 миллиона подписчиков.

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