SBC News: ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026, но найдены семь подозрительных эпизодов

Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира 2026 года, сообщает SBC News.

К соответствующему выводу пришла группа по мониторингу честности спортивных состязаний, члены которой проанализировали все 104 матча турнира и все возможные случаи манипулирования, связанные со ставками.

В свою очередь, группа Копенгагена, работающая под эгидой Совета Европы, выявила семь эпизодов возможных договорных матчей в рамках чемпионата мира. По данным организации, под усиленное наблюдение попали 15 игр, еще 12 спорных эпизодов были проанализированы с точки зрения потенциальных рисков для спортивной честности. Национальные платформы независимо отслеживали изменения коэффициентов, ситуацию на рынках ставок и случаи снятия событий с линий букмекерских компаний, используя данные из открытых источников и соцсетей.

Полный текст документа пока не опубликован. Среди эпизодов, по которым были высказаны предупреждения о возможных нарушениях, оказались удаление игрока сборной ЮАР Темы Зване в конце матча открытия с мексиканцами и ставка на ничейный результат в игре сборных Испании и Кабо-Верде (0:0).

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, победив в финале сборную Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0.