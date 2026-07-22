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Сегодня, 20:02

Айяла — об ударе Ольмо после финала ЧМ-2026: «Извинюсь перед ним. Эмоции зашкалили»

Руслан Минаев
Роберто Айяла и Эрик Гарсия.
Фото Reuters

Тренер сборной Аргентины Роберто Айяла заявил, что сожалеет о потасовке после финального свистка в матче со сборной Испании (0:1 после дополнительного времени) в финале чемпионата мира-2026.

Камеры зафиксировали как Айяла спорил с полузащитником испанской сборной Дани Ольмо, а затем ударил хавбека по лицу. Игрок «Барселоны» отвечать не стал. Сразу после этого защитник сборной Испании Эрик Гарсия вмешался в ситуацию и слегка оттолкнул Айялу. ФИФА начала расследование инцидента.

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«Когда матч закончился, я хотел разнять их, но потом эмоции зашкалили. Это не оправдывает того, что произошло, и я не должен был этого делать.

Если я увижу Дани Ольмо, я лично перед ним извинюсь. Что происходит на поле, остается на поле. Испания была лучшей командой и заслужила победу», — цитирует Айялу Esports Migdia.

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