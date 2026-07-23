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23 июля, 20:30

Брат Возиньи: «За него ни разу не платили, он всегда переходил свободным агентом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Возинья.
Фото Global Look Press

Брат голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи Дельмиро Насименто в разговоре с «СЭ» объяснил, почему его родственник всегда переходил в новый клуб свободным агентом.

«Это произошло потому, что каждый раз его контракт заканчивался, и он сам выбирал, куда перейти, где будет лучше для него», — сказал Насименто.

Голкипер Кабо-Верде приобрел огромную популярность после выступления на чемпионате мира. Он попал в символическую сборную турнира. До начала турнира на аккаунт 40-летнего футболиста в соцсети было подписано 56 000 человек. Сейчас у него 29,4 миллиона подписчиков.

Возинья.«Думаю, Возинья выиграл бы сейчас президентские выборы в Кабо-Верде». Интервью родного брата вратаря-легенды

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