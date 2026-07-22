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Сегодня, 16:38

Сергачев — о чемпионате мира-2026 по футболу: «Теперь я болельщик англичан»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал «СЭ», за кого болел на чемпионате мира-2026.

«Смотрел матч за третье место между Англией и Францией. Теперь я болельщик англичан. Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall группы Oasis. Это, наверное, моя любимая группа», — сказал Сергачев «СЭ» на стенде «VK Музыка».

Сборная Англия завоевала бронзовые медали на чемпионате мира-2026, обыграв сборную Франции в матче за третье место со счетом 6:4.

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