Сергачев — о чемпионате мира-2026 по футболу: «Теперь я болельщик англичан»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал «СЭ», за кого болел на чемпионате мира-2026.

«Смотрел матч за третье место между Англией и Францией. Теперь я болельщик англичан. Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall группы Oasis. Это, наверное, моя любимая группа», — сказал Сергачев «СЭ» на стенде «VK Музыка».

Сборная Англия завоевала бронзовые медали на чемпионате мира-2026, обыграв сборную Франции в матче за третье место со счетом 6:4.