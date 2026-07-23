Вендел надеется попасть в сборную Бразилии к ЧМ-2030

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» высказался о шансах получить вызов в сборную Бразилии.

— Сергей Семак не раз говорил, что ты заслуживаешь вызова в сборную Бразилии. Надеялся попасть в заявку на чемпионат мира?

— Если честно, нет. В Бразилии сейчас очень много великолепных полузащитников, которые выступают в ведущих европейских клубах. Есть Бруну Гимарайнс, Каземиро, Андре Сантос. Конкуренция невероятная. Не получилось сейчас — ничего страшного. Надеюсь, получится попасть к чемпионату мира 2030 года. Я всегда болею за сборную, смотрю все матчи. Мне остается только продолжать работать. Если однажды меня вызовут, буду на сто процентов готов показать свой лучший футбол.

— Насколько большим потрясением стало поражение сборной Бразилии от Норвегии?

— Думаю, это стало шоком для всех бразильцев. При этом я не хочу умалять заслуг Норвегии. Но сборная Бразилии всегда способна проходить дальше, бороться за самые высокие места, выходить в полуфинал и финал. Однако футбол непредсказуем. Нужно быть готовым и к победам, и к поражениям. Очень надеюсь, что однажды Бразилия снова поднимет над головой Кубок мира. Всегда болею за свою сборную и желаю ей выигрывать каждый турнир, — сказал Вендел в интервью «СЭ».

В плей-офф ЧМ-2026 сборная Бразилии уступила Норвегии (1:2). Вылет в 1/8 финала — худшее за 36 лет выступление пентакампеонов на мировых первенствах. В последний раз команда не смогла пройти дальше этой стадии на ЧМ-1990.