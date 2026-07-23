Футбольная ассоциация Аргентины опровергла информацию о задержании своего главы в США

Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) прокомментировала информацию о задержании ее президента Клаудио Тапиа и казначея Пабло Товиджино во время чемпионата мира-2026.

«Абсолютно ложно утверждение о том, что Клаудио Тапиа или Пабло Товиджино были вызваны для дачи показаний судебной системой Соединенных Штатов Америки. Также ложно утверждение о том, что их мобильные телефоны или любые другие электронные устройства были изъяты. Документ, о котором идет речь, не налагает никаких личных мер на президента AFA или его казначея, не требует их явки, не возлагает на них никаких процессуальных обязательств и не фиксирует изъятие или конфискацию принадлежащего им имущества», — говорится в заявлении.

Однако AFA признала, что третье лицо было вызвано для дачи показаний перед большим жюри США и потенциально может предоставить доказательства в отношении нескольких лиц, включая чиновников организации.

По данным СМИ, агенты ФБР задержали Тапиа и Товиджино в нью-йоркском аэропорту Кеннеди утром 20 июля, прежде чем они сели на чартерный рейс, перевозивший сборную Аргентины после финала чемпионата мира, и запросили устройства Тапиа.

Информационное агентство Infobae сообщило, что власти США расследуют коммерческие контракты AFA на сумму более 300 миллионов долларов на фоне более широкого внимания к финансам аргентинского футбола после декабрьских рейдов в рамках расследования по отмыванию денег.

По словам свидетеля в аэропорту, на которого ссылаются СМИ, когда аргентинская команда готовилась к посадке на свой рейс, федеральные агенты допрашивали как Тапиа, так и Товиджино около 30 минут в автобусе, припаркованном на перроне.