Манди завершил карьеру в сборной Алжира

Капитан сборной Алжира Аисса Манди сообщил о завершении международной карьеры. 34-летний алжирец объявил об этом спустя несколько дней после аналогичного заявления Рияда Махреза.

«Для меня пришло время сказать вам до свидания», — сказал Манди в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

На ЧМ-2026 сборная Алжира потерпела поражение от Швейцарии в 1/16 финала — 0:2.

Манди является рекордсменом по количеству матчей за сборную Алжира — 122 матча и 8 голов. За национальную команду он выступал с марта 2014 года.