Норвежская ассоциация готовит жалобу в этический комитет ФИФА по делу Балогуна

Норвежская футбольная ассоциация намерена подать жалобу в этический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает газета The Times.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить следующую игру. Однако после звонка из Белого дома дисквалификация была заменена на испытательный срок один год и форвард смог выйти на матч 1/8 финала против Бельгии (1:4).

В письме, направленном в ФИФА, норвежцы требуют разъяснений, почему были нарушены стандартные процедуры и на каком основании Балогуна допустили к игре.

«Манипулируя правилами подобным образом, вы ступаете на скользкую дорожку, которая ставит под угрозу всю игру. Нарушения фундаментальных правил игры беспокоят игроков», — приводит издание слова главы норвежской организации Лисе Клавенесс.

Также Клавенесс отметила, что руководители ФИФА должны признать, что это была ошибка.

«На мой взгляд, нужна жалоба по вопросам этики. Сейчас бесполезно пытаться замять дело. Это коснулось слишком многих: игроков, болельщиков, тренеров», — добавила Клавенесс.