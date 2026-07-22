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22 июля, 22:13

AFA опровергла сообщения о вызове Тапиа в суд США и изъятии его телефона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выступила с официальным заявлением, в котором опровергла сообщения СМИ о том, что президента организации Клаудио Тапиа и казначея Пабло Товиггино якобы вызвали в суд США перед вылетом сборной Аргентины из Нью-Йорка после финала чемпионата мира.

Ранее Infobae и TN писали, что агенты ФБР прибыли в аэропорт перед вылетом чартерного рейса аргентинской команды, изъяли мобильные телефоны и другую электронику у Тапиа и нескольких членов делегации, а также вызвали их в суд во Флориде.

В AFA пояснили, что документ, на который ссылались журналисты, адресован третьему лицу, которому предписано явиться в федеральный суд Южного округа Флориды и при необходимости предоставить документы и переписку, связанные с несколькими лицами, включая руководителей ассоциации.

«Абсолютно ложным является утверждение, что Клаудио Тапиа или Пабло Товиггино были вызваны для дачи показаний американским правосудием. Так же ложны сообщения о том, что у них были изъяты мобильные телефоны или любые другие электронные устройства», — говорится в заявлении.

В ассоциации подчеркнули, что документ не предусматривает никаких процессуальных действий в отношении Тапиа и Товиггино, не обязывает их являться в суд и не содержит распоряжений об изъятии принадлежащего им имущества.

19 июля Аргентина в дополнительное время проиграла Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

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