Mirror: Бекхэм заработал в ходе ЧМ-2026 25 миллионов долларов, Шакира — 20, Бибер — 16

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм заработал на рекламе в рамках чемпионата мира 2026 года около 25 миллионов долларов, сообщает Mirror.

По данным источника, этот доход превысил гонорары других знаменитостей, задействованных в мероприятиях турнира: так, колумбийская певица Шакира, выступавшая на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира, получила около 20 миллионов долларов, а канадский певец Джастин Бибер, исполнивший песню в перерыве финального матча, — примерно 16 миллионов долларов.

51-летний Бекхэм сотрудничал с рядом крупных брендов — в частности, с McDonald's, Walkers и Stella Artois. Кроме того, он регулярно появлялся на матчах чемпионата. При этом доход экс-футболиста на 10,7 миллиона долларов превысил сумму, которую сборная Англии получила за третье место на турнире.