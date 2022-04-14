Ванкувер может принять матчи чемпионата мира в 2026 году

Канадский Ванкувер рассматривается в качестве одного из городов-организаторов матчей чемпионата мира 2026 года. Тунир пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, сообщает сайт ФИФА.

С сентября по ноябрь 2021 года эксперты ФИФА посетили целый ряд городов: Бостон, Нэшвилл, Денвер, Хьюстон, Орландо, Атланту, Вашингтон, Цинциннати, Даллас, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфию, Сиэтл, Балтимор, Майами, Канзас-Сити, Монтеррей, Мехико, Гвадалахару, Сан-Франциско, Эдмонтон, Лос-Анджелес и Торонто. Визиты делегации включали инспекции основных объектов инфраструктуры.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать как обычно 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет 1-й чемпионат мира, проведенный по новому регламенту.