Тюкавин назвал скучным финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о финале чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

В финале чемпионата мира 19 июля испанцы обыграли аргентинцев со счетом 1:0 в дополнительное время. На 106-й минуте гол забил форвард «Барселоны» Ферран Торрес.

«Смотрел финал чемпионата мира, сам матч не особо понравился, скучноватый. Но Испания — красавцы, молодцы, следил за ними», — цитирует ТАСС Тюкавина.

Сборная Испании выиграла второй финал чемпионата мира в истории.