Сергачев: «Месси или Роналду? Для меня круче Харри Кейн»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев ответил на вопрос «СЭ», кто для него круче: нападающий «Интер Майями» Лионель Месси или нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— Кто круче — Месси или Роналду?

— Для меня круче Харри Кейн, — сказал Сергачев «СЭ» на стенде «VK Музыка».

На прошедшем ЧМ-2026 Месси провел 8 матчей за сборную Аргентины, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Роналду 3 забитых мяча в 6 встречах Португалии. Кейн отыграл 7 матчей за сборную Англии и отметился 6 голами и 1 результативной передачей.