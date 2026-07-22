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Сегодня, 16:53

Сергачев: «Месси или Роналду? Для меня круче Харри Кейн»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Юты» Михаил Сергачев ответил на вопрос «СЭ», кто для него круче: нападающий «Интер Майями» Лионель Месси или нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— Кто круче — Месси или Роналду?

— Для меня круче Харри Кейн, — сказал Сергачев «СЭ» на стенде «VK Музыка».

На прошедшем ЧМ-2026 Месси провел 8 матчей за сборную Аргентины, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Роналду 3 забитых мяча в 6 встречах Португалии. Кейн отыграл 7 матчей за сборную Англии и отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Сергачев
Харри Кейн

Чемпионат мира по футболу 2026

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