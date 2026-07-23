Петиция за исключение сборной Аргентины с ЧМ-2026 набрала в итоге более 23 миллионов подписей

Петиция «Аргентина, вон!» с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира 2026 года, собрала в общей сложности около 23,3 миллиона подписей, сообщает OneFootball.

По данным источника, с таким уровнем поддержки петиция «Аргентина, вон!» приближается к абсолютному рекорду в 24 миллиона, установленному в 1997 году кампанией «Юбилей 2000», организованной в целях отмены внешних долгов беднейшим странам мира.

Авторы обращения обвиняли Международную федерацию футбола (ФИФА) и судей в предвзятом отношении к действующим на тот момент чемпионам мира, утверждая, что аргентинской команде оказывалась помощь по ходу турнира.

ФИФА не ответила на требование подписавших. После того как Испания стала чемпионом, организаторы петиции завершили ее текст ироничным сообщением: «ФИФА проигнорировала нас, но Испания сдержала свои обещания. Спасибо, Испания».

В финале чемпионата мира-2026 Аргентина проиграла Испании (0:1 дополнительное время).