Баджо считает позором и безумием, что сборной Италии не дали прямую путевку на ЧМ-2022 после победы на Евро-2020

Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо высказался о непопадании национальной команды на чемпионат мира-2022.

«Италия выиграла чемпионат Европы. Я считаю позором и безумием, что им не дают автоматическую путевку на чемпионат мира. Каждый может проиграть одну игру кому угодно в плохой день», — цитирует Баджо Football Italia.

Сборная Италии не выступит на предстоящем чемпионате мира в Катаре, так как команда Роберто Манчини не прошла отбор на турнир, уступив в полуфинале Северной Македонии (0:1).