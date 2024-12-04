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Источник: чемпионат мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии может пройти в январе

Камила Абдурахманова
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Чемпионат мира 2034 года по футболу в Саудовской Аравии может пройти не летом, а в январе из-за температурных условий, сообщает газета The Times.

Отмечается, что высокая температура воздуха летом в Саудовской Аравии может помешать проведению соревнований. По информации источника, наиболее благоприятным месяцем проведения турнира является январь.

Первый чемпионат мира, который прошел не летом, — это турнир в Катаре. В 2022 году соревнования состоялись в ноябре и декабре. Провести чемпионат мира в Саудовской Аравии в эти месяцы не получится из-за рекомендаций Международной федерации футбола (ФИФА). Согласно им, запрещено проводить турниры во время религиозных событий. Ожидается, что в 2034 году Рамадан будет проходить с 11 ноября по 10 декабря.

Саудовская Аравия — единственная страна, направившая заявку на проведение мирового первенства 2034 года. Свое право на участие выдвигала и Австралия, но позже отказалась от заявки. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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