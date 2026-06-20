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Нидерланды — Швеция: во сколько начало матча группового этапа ЧМ

Нидерланды и Швеция сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 20 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press

Сборные Нидерландов и Швеции сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в субботу, 20 июня. Встреча пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа F.
20 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Нидерланды
Швеция

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Нидерланды — Швеция можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и в сервисах Okko и «Кинопоиск». Начало эфира — в 19.40 мск.

Нидерланды стартовали на чемпионате мира с ничьей против Японии со счетом 2:2. Швеция в первом туре победила Тунис — 5:1. Команды выступают в группе F, где также играют сборные Японии и Туниса.

ЧМ-2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, разделенные на 12 групп. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

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