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Сегодня, 17:15

Булыкин: «Сборная Германии показала, что является организованной немецкой машиной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Германия — Кот-д'Ивуар на чемпионате мира-2026.

«Немцы в первом матче показали, что они с самого начала хорошо настроены и являются организованной и дисциплинированной немецкой машиной. Думаю, что они фавориты и у них получится хорошо сыграть. Если говорить про Кот-д'Ивуар, то у них есть шансы пройти дальше, и они тоже будут биться. А в следующей игре они могут победить и исполнить свою мечту выйти из группы», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч группы Е пройдет 20 июня и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом туре Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

Чемпионат мира. Группа E.
20 июня, 23:00. BMO Field (Торонто)
Германия
Кот-д`Ивуар

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