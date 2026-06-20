Булыкин: «Сборная Германии показала, что является организованной немецкой машиной»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Германия — Кот-д'Ивуар на чемпионате мира-2026.



«Немцы в первом матче показали, что они с самого начала хорошо настроены и являются организованной и дисциплинированной немецкой машиной. Думаю, что они фавориты и у них получится хорошо сыграть. Если говорить про Кот-д'Ивуар, то у них есть шансы пройти дальше, и они тоже будут биться. А в следующей игре они могут победить и исполнить свою мечту выйти из группы», — сказал Булыкин «СЭ».



Матч группы Е пройдет 20 июня и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом туре Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.