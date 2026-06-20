Мостовой — о матче Нидерланды — Швеция на ЧМ-2026: «Будет игра от ножа»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Нидерланды — Швеция на чемпионате мира-2026.

«Шведы понимают, что даже ничья обеспечит им выход из группы. Преимущество расширенного чемпионата в том, что многие команды могут выйти с третьего места. Это означает, что даже с тремя очками ты можешь выйти из группы. Исторически голландцы фавориты, но это турнир сюрпризов. Не ожидаю, что шведы крупно проиграют. Будет игра от ножа», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч группы F пройдет 20 июня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Давид Петросян