Касерес сделал рекордное количество отборов на ЧМ-2026 в матче с Турцией

Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес сделал девять отборов в матче с Турцией (1:0) в групповом турнире чемпионата мира-2026.

По данным Opta, показатель является рекордным на ЧМ-2026. Также у защитника московского «Динамо» 17 выигранных единоборств из 24, что тоже является лучшим результатом на турнире.

Парагвай набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе D. Турки идут на последней строчке с 0 очков и лишились шансов на выход в плей-офф.