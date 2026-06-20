Мостовой считает, что матч Германия — Кот-д'Ивуар может завершиться ничьей

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Германия — Кот-д'Ивуар на чемпионате мира-2026.

«До начала турнира я говорил, что не считал немцев фаворитами. Я не видел у них такого нападающего, какие были раньше. Сейчас же по составу смотрю, все отлично, все выздоровели. У немцев очень хорошая средняя линия. Кот-д'Ивуар тоже неплохая команда. Опять же, могут сыграть вничью и обе команды спокойно выйдут из группы», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч группы Е пройдет 20 июня и начнется в 23.00 по московскому времени.

Давид Петросян