Кроос: «На данный момент у Харри Кейна лучший удар в мире»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос оценил игру нападающего сборной Англии Харри Кейна на чемпионате мира 2026 года.

«На данный момент у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи. Если Англия продолжит играть в том же духе, она определенно будет на самом верху», — приводит слова футболиста BILD.

17 июня сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 4:2 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира. 32-летний форвард оформил дубль.

В следующем матче на турнире англичане встретятся со сборной Ганы. Встреча пройдет 23 июня и начнетсся в 23.00 по московскому времени.