Арбитр Цвайер пил рассол во время судорог в матче США — Австралия на ЧМ-2026

Немецкий арбитр Феликс Цвайер перенес судороги в матче группового турнира чемпионата мира-2026 между США и Австралией (2:0).

В концовке матча судья лег на газон и схватился за ногу. Игроки сборных США и Австралии помогли Цвайеру, подняв его ногу вверх.

Позже на поле выбежала представитель судейской бригады и дала Цвайеру напиток. Как выяснилось, это был огуречный рассол, который помогает при судорогах.

45-летний Цвайер является арбитром ФИФА с 2012 года. Матч США — Австралия стал для него первым на ЧМ.