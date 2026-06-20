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Арбитр Цвайер пил рассол во время судорог в матче США — Австралия на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Арбитр Феликс Цвайер в матче США — Австралия на ЧМ-2026.
Фото Reuters

Немецкий арбитр Феликс Цвайер перенес судороги в матче группового турнира чемпионата мира-2026 между США и Австралией (2:0).

В концовке матча судья лег на газон и схватился за ногу. Игроки сборных США и Австралии помогли Цвайеру, подняв его ногу вверх.

Позже на поле выбежала представитель судейской бригады и дала Цвайеру напиток. Как выяснилось, это был огуречный рассол, который помогает при судорогах.

Феликс Цвайер.США — Австралия: Цвайер ошибочно не назначил пенальти

45-летний Цвайер является арбитром ФИФА с 2012 года. Матч США — Австралия стал для него первым на ЧМ.

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