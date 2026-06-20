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Сегодня, 13:07

Акинфеев: «Удивило, что Турция на ЧМ не забила ни одного гола с 60 ударами»

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о чемпионате мира-2026.

Голкипер удивлен, что сборная Турции не забила ни одного гола после 62 ударов по воротам в первых двух матчах на ЧМ-2026 — против Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

— Как проводите лето?

— Все смотрят чемпионат мира. И я тоже. Стараюсь смотреть игры. Англия — Хорватия — самый запоминающийся матч.

— Кого-то из вратарей можете выделить?

— Нет. Смотрю как болельщик уже. А для болельщиков важны голы.

— Что удивило?

— Турция. Ни забили ни одного гола с 60 ударами. От болельщиков им не поздоровится.

— Как восстановление?

—Все хорошо. Затянулось немного. Торопиться некуда. Всегда хочется раньше вернуться.

— Как вам гол Файзуллаева?

— Рад за него. Повезло в этом моменте.

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